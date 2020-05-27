Немецкие ученые создали базу для появления источников питания на основе живых микроорганизмов. "Микробные киборги", как их в шутку назвали разработчики, могут стать источником электричества для биосенсоров, биореакторов или работать в основе топливных ячеек. Все что нужно живым источникам питания - это вода и питательная среда.

О разработке первой в своем роде батареи сообщили ученые из Технологического института Карлсруэ (KIT), передает internetua.com.

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"Исследователям давно были известны так называемые экзоэлектрогенные бактерии, которые в процессе обмена веществ (жизнедеятельности) вырабатывают электроны и транспортируют их к внешней стороне клеток. Проблемой было упорядочить движение электронов в живой батарее и обеспечить нормальную и управляемую жизнь колонии бактерий в батарейке", - говорится в сообщении.

Исследователям удалось разработать нанокомпозитный материал, который одновременно поддерживает рост экзоэлектрогенных бактерий и в то же время проводит ток контролируемым образом.

"Мы создали пористый гидрогель, который состоит из углеродных нанотрубок и наночастиц кремнезема, переплетенных нитями ДНК. Затем в каркас добавили бактерии Shewanella oneidensis и жидкую питательную среду. И все заработало", - рассказал руководитель проекта профессор Кристоф М. Нимейер.

Эксперименты показали, что по мере роста колонии бактерий поток электронов увеличивался. Батарея оставалась стабильной несколько дней, в течение которых она проявляла электрохимическую активность. Ученые убедились, что композит может эффективно проводить электроны, производимые бактериями, к электроду. Более того, полученный таким образом элемент питания оказался программируемым. Чтобы его выключить, было достаточно добавить в питательную среду для бактерий фермент, разрушающий молекулы ДНК.

О разработке ученые сообщили в статье в журнале ACS Applied Materials & Interfaces. О каких-то практических достижениях по этой теме говорить преждевременно, однако задел интересный. Как знать, может быть когда-нибудь встроенный в тело имплантат сообщит своему владельцу: "Осталось 10 % заряда, не забудьте покормить батарейку".

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