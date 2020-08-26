Соединенные Штаты Америки ввели санкции против пяти российских научно-исследовательских институтов (НИИ). Организации подозреваются в работе над химическим и биологическим оружием.

Об этом сообщают "Риа Новости".

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Санкции ввели против 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института, Центральных НИИ в Кирове и в Сергиевом Посаде, 48-го НИИ в Екатеринбурге и государственного НИИ органической химии и технологии, а также НИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в разработке российской вакцины от коронавируса.

Какие именно ограничения вводятся - не сообщается.

Ранее мы писали о том, что Евросоюз введет санкции против ответственных за насилие и фальсификации в Беларуси.