США расширили санкции против России [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против пяти российских научно-исследовательских институтов (НИИ). Организации подозреваются в работе над химическим и биологическим оружием.
Об этом сообщают "Риа Новости".
Санкции ввели против 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института, Центральных НИИ в Кирове и в Сергиевом Посаде, 48-го НИИ в Екатеринбурге и государственного НИИ органической химии и технологии, а также НИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в разработке российской вакцины от коронавируса.
Какие именно ограничения вводятся - не сообщается.
Ранее мы писали о том, что Евросоюз введет санкции против ответственных за насилие и фальсификации в Беларуси.
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