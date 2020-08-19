Евросоюз наложит санкции против ответственных за насилие и фальсификации в Беларуси [ Редактировать ]
Европейский союз наложит санкции на представителей белорусских властей, ответственных за "шокирующее и недопустимое" насилие при разгоне акций протеста, а также за фальсификацию выборов. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.
Какими будут санкции и кто под них подпадет, пока не сообщается. Президент Евросовета не исключил, что Александр Лукашенко может попасть в санкционный список.
Это процесс... Вопрос о Лукашенко будет обдумываться в рамках этого процесса.
19 августа Евросоюз провел экстренный саммит по ситуации в Беларуси. По его итогам лидеры стран ЕС заявили, что не признают результаты выборов в стране.
Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.
Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но их результаты не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.
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