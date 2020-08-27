В Киеве 1 сентября в школах состоится первый звонок [ Редактировать ]
В Киеве 1 сентября состоится первый звонок в школах. Все киевские школы готовы к началу учебного года в сентябре. Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.
"Первый звонок состоится первого сентября, по традиции, все детки пойдут в школу. Все киевские школы готовы к началу учебного года в сентябре", - сказал замглавы КГГА.
Отметим, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, как будут работать школы с 1 сентября. В частности, ученикам 1-4 классов разрешат передвигаться по учебному заведению без масок и респираторов.
В регионах с "оранжевой зоной" учителя должны будут пользоваться защитными щитками и обязаны соблюдать дистанцию. Остальным - в "зеленой" и "желтой" зоне достаточно придерживаться социальной дистанции.
Если у кого-то из учеников обнаружат коронавирус, весь класс вынужден будет отправиться на самоизоляцию. Кроме того, дозаторы и антисептики должны быть установлены на входе во всех учебных заведениях.
Ранее стало известно, что возле киевских школ обустроят "здоровые" парковки.
по теме
В Украине меняют требования для учителей по поводу ношения масок
Ляшко отметил, что это решение было принято на предложение педагогов
В Украине ужесточили карантин: что изменилось
Правительство ужесточило ограничительные меры на территории областей из-за роста заболеваемости
В Киеве иностранец задушил женщину и спрятал труп за диваном (фото)
В аэропорту "Борисполь" задержали иностранца по подозрению в убийстве женщины на Печерске
В Украине изменили карантинные требования для обучения в школах
Минздрав обсудил изменения с международными партнерами, а также педагогами
В Киеве возобновил работу фуникулер
В пятницу, 21 августа, в 12:00 Киевский фуникулер возобновит работу