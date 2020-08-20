Возле киевских школ обустроят "здоровые" парковки [ Редактировать ]
С 1 сентября возле входов у учебные заведения столице будут обустроены велопарковки.
Об этом сообщает КГГА.
Так, более 80 киевских школ оборудуют паркоместами для велосипедов.
К началу учебного года завершим установку велосипедных стоек вблизи столичных школ. На сегодня 215 велостоек установлены на территории 68 учебных заведений. Работа активно продолжается и к 1 сентябрю еще 81 столичную школу оборудуем местами для велосипедов. Таким образом общее количество велостоек возле школ и гимназий увеличится до 485.
Отмечается, что в целом на всех объектах установят 678 велопарковок.
Читайте также, киевские велосипедисты устроили в Киеве протест за свои права. Митинг прошел возле здания столичной администрации.
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