С 1 сентября возле входов у учебные заведения столице будут обустроены велопарковки.

Об этом сообщает КГГА.

Так, более 80 киевских школ оборудуют паркоместами для велосипедов.

К началу учебного года завершим установку велосипедных стоек вблизи столичных школ. На сегодня 215 велостоек установлены на территории 68 учебных заведений. Работа активно продолжается и к 1 сентябрю еще 81 столичную школу оборудуем местами для велосипедов. Таким образом общее количество велостоек возле школ и гимназий увеличится до 485.

Отмечается, что в целом на всех объектах установят 678 велопарковок.

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