Тихановская назвала условия своего возвращения в Беларусь [ Редактировать ]
Экс-кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что вернется в страну тогда, когда будут организованы переговоры с действующей властью.
Об этом она сообщила в интервью телеканалу "Дождь".
Еще одним условием возвращения в Беларусь Тихановская назвала организацию честных выборов.
"Я думаю, в тот момент, когда будут эти переговоры и организация новых и честных выборов, я смогу вернуться в Беларусь", - сказала оппозиционер.
Напомним, Литва выдала Тихановской визу на год и предоставила жилье.
Ранее сообщалось, что Тихановская сделала шокирующее заявление о выборах.
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Тихановская сделала шокирующее заявление о выборах
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