Экс-кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что вернется в страну тогда, когда будут организованы переговоры с действующей властью.

Об этом она сообщила в интервью телеканалу "Дождь".

Еще одним условием возвращения в Беларусь Тихановская назвала организацию честных выборов.

"Я думаю, в тот момент, когда будут эти переговоры и организация новых и честных выборов, я смогу вернуться в Беларусь", - сказала оппозиционер.

Напомним, Литва выдала Тихановской визу на год и предоставила жилье.

Ранее сообщалось, что Тихановская сделала шокирующее заявление о выборах.