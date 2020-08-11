Литва выдала Тихановской визу на год и предоставила жилье [ Редактировать ]
Литва выдала оппозиционному кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской визу на один год. Кроме того, ей предоставили жилье.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус на пресс-конференции, передает lrytas.lt.
По его словам, Тихановская явно находилась под давлением, у нее не было другого выбора, кроме как покинуть страну. А власти Беларуси способствовали ее выезду из страны.
"То, что у нее была виза, отвечает на многие вопросы. Она может год спокойно жить в Литве", - отметил Линкявичус и добавил, что ей предоставили место жительства.
Ранее сообщалось, что Тихановская покинула Беларусь и записала обращение.
Перед этим она обжаловала результаты выборов.
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