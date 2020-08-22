Оппозиционер и кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру в случае назначения новых выборов президента.

Об этом она сказала в интервью телеканалу" Белсат".

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На вопрос журналиста, будет ли она баллотироваться, или же это сделает ее муж, Тихановская заявила, что не планирует больше сама принимать участие в выборах как кандидат.

"Освобождение политзаключенных - это одно из требований бастующих, одно из требований беларусского народа. Я не планирую сама (выдвигать свою кандидатуру на выборах, - ред.)", - сказала Тихановская.

Ранее сообщалось, что Тихановская назвала условие своего возвращения в Беларусь.

Также стало известно, почему Тихановская отказалась признать Крым украинским.