Тихановская сделала шокирующее заявление о выборах [ Редактировать ]
Оппозиционер и кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру в случае назначения новых выборов президента.
Об этом она сказала в интервью телеканалу" Белсат".
На вопрос журналиста, будет ли она баллотироваться, или же это сделает ее муж, Тихановская заявила, что не планирует больше сама принимать участие в выборах как кандидат.
"Освобождение политзаключенных - это одно из требований бастующих, одно из требований беларусского народа. Я не планирую сама (выдвигать свою кандидатуру на выборах, - ред.)", - сказала Тихановская.
Ранее сообщалось, что Тихановская назвала условие своего возвращения в Беларусь.
Также стало известно, почему Тихановская отказалась признать Крым украинским.
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