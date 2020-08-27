Боротьба за право голосу: Наталія Королевська засудила скасування місцевих виборів на Донбасі [ Редактировать ]
Скасування місцевих виборів на прифронтових територіях Донбасу - це політика свавілля. Про це заявила депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталія Королевська.
Сьогодні вона відвідала навчальні заклади Мар'їнки та Красногорівки, які поруч з лінією фронту. Тамтешні освітяни вимагають від влади не обмежувати їх виборчі права.
Нагадаємо, ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на яких неможливо провести місцеві вибори, з огляду на безпеку громадян.
Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Шестой год эти города живут на войне. Шестой год здесь правят военно-цивильные администрации. Но при этом здесь люди голосовали и за президента, здесь люди голосовали и за народных депутатов. И когда это было власти выгодно, то они организовывали выборы и не переживали за безопасность людей. А когда сейчас на местных выборах они понимают, что здесь проиграют, они понимают что потеряют здесь влияние и власть, то они решили запретить людям идти на выборы.
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