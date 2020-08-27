Скасування місцевих виборів на прифронтових територіях Донбасу - це політика свавілля. Про це заявила депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталія Королевська.

Сьогодні вона відвідала навчальні заклади Мар'їнки та Красногорівки, які поруч з лінією фронту. Тамтешні освітяни вимагають від влади не обмежувати їх виборчі права.

Нагадаємо, ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на яких неможливо провести місцеві вибори, з огляду на безпеку громадян.

Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":