На Всеукраїнському з'їзді партії "За майбутнє" оголосили кандидатів на місцеві вибори [ Редактировать ]
Списків кандидатів на майбутніх місцевих виборах стає більше. Серед них тепер і представники партії "За майбутнє". Хто саме балотуватиметься ухвалили сьогодні на з'їзді політсили. Хто ці люди та з чим йдуть до виборців - дивіться далі у матеріалі.
Нова політсила, але не нові люди у політиці. Партію "За майбутнє" створили у травні цього року. Очолив її політик "зі стажем" - колишній голова Одеської облдержадміністрації та народний депутат Ігор Палиця. На всеукраїнському з'їзді у середмісті столиці оголосили кандидатів на місцеві вибори та основні напрямки роботи.
Ігор Палиця, народний депутат, голова партії "За майбутнє":
Ми, наша партія після перемоги буде захищати кожного українця в цій країні, який хоче займатися бізнесом, починаючи від малого підприємства, закінчуючи середніми і великими підприємцями.
А ще у пріоритеті політсили соціальний напрямок. Також питання миру на Донбасі. Звісно, не забули й про освітян та медиків. На збори навіть запросили відомих представників цих професій, аби напряму почути про головні проблеми, з якими стикаються представники бюджетного сектору.
Борис Тодуров, директор інституту серця:
Когда вы станете главами районных, городских администраций, пожалуйста, помните о том, что медицина и образование - это два фактора, которые в это "майбутне" нас сегодня ведут.
За словами голови партії "За майбутнє" Ігоря Палиці, членів команди та кандидатів на місцеві вибори відбирали ретельно.
Ігор Палиця, народний депутат, голова партії "За майбутнє":
Три місяці поки всі відпочивали, я спілкувався з кожним з кандидатів, тому що справа відповідальна, ми підбирали людей, які вміють робити, знають як робити, знають що робити і працюють - хто в бізнесі, хто в самоуправлінні. Вся наша команда буде домагатися наших основних цілей: це закінчити децентралізацію, щоб нарешті у нас була парламентська республіка без впливу президента на дії, які відбуваються в парламенті.
Під кінець з'їзду Ігор Палиця резюмував: робота тільки починається. Так символічно навіть сам з'їзд провели до початку робочого дня.
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