МАУ массово отменила рейсы из-за запрета иностранцам въезжать в Украину (список) [ Редактировать ]
В связи с запретом на въезд в Украину иностранных граждан, который начнет действовать с 00:00 29 августа, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила ряд рейсов. С 14 сентября МАУ полностью отменяет следующие рейсы:
- Киев - Запорожье (OZH) - Киев;
- Киев - Мадрид (MAD) - Киев;
- Киев - Барселона (BCN) - Киев;
- Киев - Афины (ATH) - Киев (кроме двух рейсов);
- Киев - Женева (GVA) - Киев;
- Киев - Дели (DEL) - Киев;
- Киев - Берлин (TXL) - Киев;
- Киев - Кишинев (KIV) - Киев;
- Киев - Херсон (KHE) - Киев (с 20 сентября).
Сократится частота рейсов по следующим маршрутам:
- Киев - Одесса (ODS) - Киев;
- Киев - Париж (CDG) - Киев;
- Киев - Дюссельдорф (DUS) - Киев;
- Киев - Брюссель (BRU) - Киев;
- Киев - Дубай (DXB) - Киев;
- Киев - Стамбул (IST) - Киев;
- Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев.
В авиакомпании отметили, что в сумме общего текущего пассажиропотока процент перевезенных иностранцев составляет примерно 60%. Решение по плану полетов на ближайшие 14 дней в МАУ примут после публикации всех необходимых решений органов государственной власти.
Напомним, что запрет на въезд иностранцев в Украину будет действовать с 29 августа до 28 сентября. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, какие категории иностранных граждан могут въехать на территорию нашей страны.
Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить его в Украине. Кроме лиц, нуждающихся в защите, на территорию Украины смогут въехать также иностранцы, которые здесь учатся или проходят военную службу, имеющие вид на постоянное и временное проживание в Украине, которые находятся здесь транзитом, дипломаты и консулы.
Ранее сообщалось, что Кабмин обновил правила въезда для иностранцев.
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