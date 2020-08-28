В связи с запретом на въезд в Украину иностранных граждан, который начнет действовать с 00:00 29 августа, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила ряд рейсов. С 14 сентября МАУ полностью отменяет следующие рейсы:

Киев - Запорожье (OZH) - Киев;

Киев - Мадрид (MAD) - Киев;

Киев - Барселона (BCN) - Киев;

Киев - Афины (ATH) - Киев (кроме двух рейсов);

Киев - Женева (GVA) - Киев;

Киев - Дели (DEL) - Киев;

Киев - Берлин (TXL) - Киев;

Киев - Кишинев (KIV) - Киев;

Киев - Херсон (KHE) - Киев (с 20 сентября).

Сократится частота рейсов по следующим маршрутам:

Киев - Одесса (ODS) - Киев;

Киев - Париж (CDG) - Киев;

Киев - Дюссельдорф (DUS) - Киев;

Киев - Брюссель (BRU) - Киев;

Киев - Дубай (DXB) - Киев;

Киев - Стамбул (IST) - Киев;

Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев.

В авиакомпании отметили, что в сумме общего текущего пассажиропотока процент перевезенных иностранцев составляет примерно 60%. Решение по плану полетов на ближайшие 14 дней в МАУ примут после публикации всех необходимых решений органов государственной власти.

Напомним, что запрет на въезд иностранцев в Украину будет действовать с 29 августа до 28 сентября. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, какие категории иностранных граждан могут въехать на территорию нашей страны.

Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить его в Украине. Кроме лиц, нуждающихся в защите, на территорию Украины смогут въехать также иностранцы, которые здесь учатся или проходят военную службу, имеющие вид на постоянное и временное проживание в Украине, которые находятся здесь транзитом, дипломаты и консулы.

Ранее сообщалось, что Кабмин обновил правила въезда для иностранцев.