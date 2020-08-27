Кабмин обновил правила въезда для иностранцев [ Редактировать ]
Кабинет министров обновил правила въезда в Украину для иностранцев. В частности, некоторым группам иностранцев разрешен въезд при наличии страхового полиса.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Согласно обновленному решению правительства, следующим категориям лиц разрешен въезд в страну лишь при наличии страхового полиса для покрытия расходов, связанных с лечением коронавируса:
- родственникам первой линии;
- которые имеют разрешение на работу в Украине;
- которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
- которые прибывают с целью обучения или проходят военную службу на территории Украины;
- главам и членам официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и выезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной рады, Кабмина, Офиса президента Украины, МИД;
- являются лицами, которые прибывают в Украине по приглашению МИД;
- являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
- являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним сопровождающим;
- прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, или являются сопровождающими их лицами;
- являются техническими специалистами, которые прибывают в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
- прибывают на лечении в учреждения здравоохранения Украины.
Следующим категориям лиц разрешен въезд в Украину без наличия страхового полиса:
- постоянно или временно проживают на территории Украины;
- признаны беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите;
- являются сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членами их семей;
- являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участниц программы НАТО "Партнерство ради мира", которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины.
Напомним, решение о закрытии границы для иностранцев было принято Кабмином на заседании 26 августа.
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