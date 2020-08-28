Президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что на американских военных самолетах, которые перебросили в Польшу, может быть ядерное оружие. Ранее эти самолеты были в Германии. Об этом сообщает TUT.BY.

Он возмущен тем, что самолеты перебросили ближе к Беларуси.

"Для меня это как для главнокомандующего - вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Тихановская назвала условия своего возвращения в Беларусь.

Также мы писали о том, что Лукашенко готов к диалогу с оппозицией и назвал условие.