Утром, 28 августа, на Днепре, возле Новой Каховки перевернулась лодка с двумя рыбаками, один из которых погиб. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Плавсредство с двумя местными рыбаками затянуло под баржу, которая шла фарватером на шлюзование. Лодка перевернулась, а люди оказались в воде. Одному из рыбаков удалось спастись, а второй утонул.

Следствие установило, что 49-летний капитан буксира-тягача тянул баржу в направлении Каховской ГЭС и совершил наезд на лодку "Южанка", в которой находились двое мужчин. В результате одного из них затянуло под баржу. Когда 63-летнего мужчины достали, он уже был не живой. Второго 60-летнего рыбака с ушибами рук доставили на медобследование в городскую больницу.

Полиция открыла уголовное производство по ст.291 Уголовного кодекса Украины "Нарушение действующих на транспорте правил".

Ранее сообщалось, что канадские рыбаки поймали длинноносое чудище.