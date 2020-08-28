На Днепре баржа потопила лодку с рыбаками [ Редактировать ]
Утром, 28 августа, на Днепре, возле Новой Каховки перевернулась лодка с двумя рыбаками, один из которых погиб. Об этом сообщает полиция Херсонской области.
Плавсредство с двумя местными рыбаками затянуло под баржу, которая шла фарватером на шлюзование. Лодка перевернулась, а люди оказались в воде. Одному из рыбаков удалось спастись, а второй утонул.
Следствие установило, что 49-летний капитан буксира-тягача тянул баржу в направлении Каховской ГЭС и совершил наезд на лодку "Южанка", в которой находились двое мужчин. В результате одного из них затянуло под баржу. Когда 63-летнего мужчины достали, он уже был не живой. Второго 60-летнего рыбака с ушибами рук доставили на медобследование в городскую больницу.
Полиция открыла уголовное производство по ст.291 Уголовного кодекса Украины "Нарушение действующих на транспорте правил".
Ранее сообщалось, что канадские рыбаки поймали длинноносое чудище.
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