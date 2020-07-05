В Новой Каховке задержали возможного виновника пожара [ Редактировать ]
Полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к сегодняшнему пожару в пятиэтажке, которая произошла в Новой Каховке. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Сегодня в 14:45 в полицию поступило сообщение о возгорании одной из квартир на 5-м этаже и крыше жилого дома в Новой Каховке ... Полицейские установили, что к возгоранию причастен 38-летний житель дома
По данным правоохранитей, было установлено, что в квартире, в которой начался пожар на 5-м этаже дома, проживает человек, который злоупотребляет спиртными напитками.
Сегодня соседи услышали запах дыма из его квартиры и начали стучать в дверь. Когда же в течение десяти минут им никто не открыл, соседи выбили двери и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и охваченную огнем квартиру. Пожар распространился и на крышу пятиэтажки, поэтому жители вызвали пожарных и полицию.
Подозреваемый мужчина не отрицал того, что он употреблял дома алкогольные напитки, после чего решил покурить на диване и заснул. Разбудили его соседи, когда в квартире уже горело.
Как сообщили в полиции, житель дома задержан, пока решается вопрос об сообщении ему о подозрении.
Открыто уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства".
На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты. Предварительно пострадавших в результате пожара нет.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Новой Каховке загорелся жилой пятиэтажный дом.
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