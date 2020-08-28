В Украине смягчатся правила въезда для иностранцев [ Редактировать ]
Государственное агенство развития туризма в сотрудничестве с Министерством культуры Украины разрабатывает законопроект о смягчении въезда в страну для иностранцкев.
Об этом сообщает пресс-служба Агенства.
Так, изменения планируют внести на ближайшее заседание правительства.
Предлагается разрешить въезд в Украину иностранным гражданам из стран "зеленой зоны", прибывающих с туристической целью.
Напомним, ранее Кабмин запретил иностранцам въезжать на территорию Украины в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
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