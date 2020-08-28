Государственное агенство развития туризма в сотрудничестве с Министерством культуры Украины разрабатывает законопроект о смягчении въезда в страну для иностранцкев.

Об этом сообщает пресс-служба Агенства.

Так, изменения планируют внести на ближайшее заседание правительства.

Предлагается разрешить въезд в Украину иностранным гражданам из стран "зеленой зоны", прибывающих с туристической целью.

Напомним, ранее Кабмин запретил иностранцам въезжать на территорию Украины в связи с пандемией коронавирусной инфекции.