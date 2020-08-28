Закрытие метро в Киеве: Кличко назвал условие [ Редактировать ]
В столице могут снова ограничить работу метрополитена, если больницы не будут справляться с наплывом пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, в случае "взрыва" заболеваемости будут применяться крайние меры, вплоть до отмены движения метро.
Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв, то мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь за здоровье и жизни людей.
Читайте также, власти Харькова, который оказался в "красной зоне" отказались закрывать метрополитен. Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет.
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