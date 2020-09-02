Под Ивано-Франковском вспыхнула свиноферма с тысячами животных (фото) [ Редактировать ]
В Ивано-Франковской области начался масштабный пожар на свиноферме, где находится до 30 тысяч свиней. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Возгорание произошло на свинокомплексе ООО "Гудвелли Украина" в селе Тустань Галицкого района Ивано-Франковской области. Площадь пожара составляет около 2 500 кв. м.
Спасатели заявляют, что им слишком поздно сообщили о пожаре, поэтому к прибытию первых пожарных расчетов открытый огонь охватил огромную территорию.
Хрюшек спасали 66 пожарников и 20 машин. В 11:20 пожар был локализован, а в 11:44 - ликвидирован.
Сколько животных погибло в результате инцидента - не сообщается.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье появилась ферма улиток.
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