В Умани ужесточат карантин на время паломничества хасидов [ Редактировать ]
Карантин в Умани с 15 до 21 сентября 2020 года будет ужесточен. Данные меры связаны с массовым паломничеством хасидов на Рош ха-Шана (еврейский новый год). Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
По решению госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасской ОГА вместе с Минздравом, ГСЧС и силовиками поручено принять ряд мер с 15 до 21 сентября 2020 года.
Ограничения в районе паломничества:
- запрет на массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории;
- запрет на работу общепитов с организацией досуга;
- запрет на работу других заведений общественного питания с 00:00 до 07:00, кроме доставки еды и заказов на вынос;
- запрет на концерты, дискотеки и работу ночных клубов;
- запрет стихийной торговли;
- запрет на посещение учебных заведений в районе паломничества.
Кроме того, район паломничества хасидов необходимо ограничить карантинными КПП. Также в Умани будет ежедневно заседать оперативный штаб по безопасному празднованию Рош-ха-Шана, в его состав войдут правоохранители, медики, местные власти и представители еврейской общины.
Ранее мы сообщали, что мэр Умани заявил о возможном запрете приезда хасидов в город вплоть до выставления блокпостов. В знак протеста он ночевал под Офисом президента.
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