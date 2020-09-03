Карантин в Умани с 15 до 21 сентября 2020 года будет ужесточен. Данные меры связаны с массовым паломничеством хасидов на Рош ха-Шана (еврейский новый год). Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По решению госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасской ОГА вместе с Минздравом, ГСЧС и силовиками поручено принять ряд мер с 15 до 21 сентября 2020 года.

Ограничения в районе паломничества:

запрет на массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории;

запрет на работу общепитов с организацией досуга;

запрет на работу других заведений общественного питания с 00:00 до 07:00, кроме доставки еды и заказов на вынос;

запрет на концерты, дискотеки и работу ночных клубов;

запрет стихийной торговли;

запрет на посещение учебных заведений в районе паломничества.

Кроме того, район паломничества хасидов необходимо ограничить карантинными КПП. Также в Умани будет ежедневно заседать оперативный штаб по безопасному празднованию Рош-ха-Шана, в его состав войдут правоохранители, медики, местные власти и представители еврейской общины.

Ранее мы сообщали, что мэр Умани заявил о возможном запрете приезда хасидов в город вплоть до выставления блокпостов. В знак протеста он ночевал под Офисом президента.