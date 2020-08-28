Ночью 28 августа в Умани, куда съезжаются паломники на иудейский праздник Рош ха-Шана, произошел конфликт между хасидами и местными жителями.

Уманчане не пропускали паломников в район улицы Пушкина, где находится захоронение цадика Нахмана. Полиция не препятствовала хасидам и пыталась не допустить драк между ними и местными жителями.

В Объединённой еврейской общине Украины со ссылкой на местных хасидов Умани сообщили, что противостояние уманчан и евреев никак не связан с антисемитизмом или карантином. Конфликт возник из-за денег и имущества. Прибывший из Израиля паломник вместе с единоверцами пытался попасть в дом, который по его словам, ему принадлежит. Местные жители утверждают, что это незаконная постройка.

В сеть выложили видео ночного конфликта. Несмотря на крики и ругань, паломники с чемоданами в руках упорно продираются через кордон уманчан и полицейских.

Несмотря на решение украинских властей закрыть в этом году Умань для хасидов из-за пандемии коронавируса, тысячи паломников съезжаются в Умань, чтобы отметить еврейский Новый год и посетить могилу раввина Нахмана из Брацлава, который возродил хасидское движение и умер в 1810 году. Хасиды начнут отмечать 5781-й иудейский Новый год (Рош ха-Шана) 18 сентября 2020 года.

Ранее мы сообщали, что мэр Умани заявил о возможном запрете приезда хасидов в город вплоть до выставления блокпостов. В знак протеста он ночевал под Офисом президента.