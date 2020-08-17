Мэр Умани резко высказался о паломничестве хасидов (видео) [ Редактировать ]
Градоначальник города Умань Александр Цебрий заявил о возможном запрете приезда хасидов в город вплоть до выставления блокпостов.
Об этом мэр написал в своем Facebook.
По его словам, ему поступило приглашение на заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС, которая 11 августа разрешила присутствие в Умани от 5 до 10 тысяч паломников-хасидов.
Поэтому я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять ТЭБ и ЧС города Умани. Я хочу услышать ваше отношение к этому.
Он отметил, что поедет в Киев и будет добиваться встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и рассказать ему о ситуации.
Читайте также, Министерстве иностранных дел не разрешали паломничество хасидов в Умань в этом году. Это произошло из-за эпидемии коронавируса.
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