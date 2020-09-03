Голодні протести: шосту добу під землею страйкують гірники копальні "Надія" на Львівщині [ Редактировать ]
Шосту добу під землею страйкують гірники копальні "Надія" на Львівщині. Вимагають виплатити зарплату. І до них уже долучилися шахтарі у Кривому Розі.
Із 47 гірників під землею залишаються 18. Через проблеми зі здоров'ям відмовилися від страйку більшість. Двох гірників медики рятували в місцевій лікарні. Ті, хто залишився, вимагають виплатити зарплати. А це - 51 мільйон гривень.
Володимир, гірник шахти "Надія":
Пів року нам не платять зарплати. Це порушення закону, Конституції України.
Гроші на виплату заборгованого гірникам частково перерахували. На рахунок шахти надійшло 5 мільйонів гривень. Проте страйк триває.
Решта шахтарів своїх колег-гірників щодня підтримують різними мирними акціями: перекривають міжнародні траси і, як сьогодні, страйкують біля обласної адміністрації.
Майже 60 працівників копальні (серед них і ті, хто раніше страйкував під землею) - нині у Львові.
Володимир Бобрович, гірник шахти "Надія":
Шахтарі згодні на те, щоб їм видали всю заборгованість, скільки ми могли вже терпіли. Нам давали по пару процентів. Ми хочемо те, що заробили власними руками.
В обласній адміністрації запевнили: всі звернення надіслали до Міненергетики. Чекають на відповідь.
Богдан Кейван, директор департаменту паливно-енергетичного комплексу Львівської ОДА:
Була нарада проведена за участю Міненерго, Мінфіну і Мінекоміки. За словами Синюка підготовлено лист на Шмигаля, щоб вирішити питання щодо виділення тих 46 мільйонів поворотних коштів. Щоб виділили повну суму.
У Міністерстві винним у боргах шахтарів назвали колишнє керівництво копальні. Мовляв, під час перевірок підприємства виявили десятки грубих порушень. Документи передали до Генпрокуратури та СБУ. Тим часом екс-керівник шахти отримав підвищення. І зараз очолює "Волиньвугілля". Гроші гірникам урядовці обіцяють надати з резервного фонду, але коли - невідомо.
Олександр Зорін, заступник міністра енергетики України:
Ми хочемо, щоб це було якнайшвидше. Це буде як позика - зворотнє фінансування з терміном звернення до 25 грудня. Це означає, що люди будуть працювати і буде віддаватися той борг в держбюджет.
До страйку шахтарів на Львівщині долучилися гірники з Кривого Рогу. На глибині тисячу двісті метрів залишилися кілька десятків працівників шахти "Жовтнева", де видобувають залізну руду. Вимагають підвищення заробітної плати та повернення пільгового стажу.
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