Несмотря на заявленное правительством перевыполнение госбюджета в июне, уже в следующем месяце произошел резкий рост задолженности по зарплатам, в том числе и перед бюджетниками. По словам народного депутата Сергея Левочкина, долги увеличились даже перед медработниками, которых Кабмин обязан финансировать в первую очередь.

"Задолженность по зарплатам за июль увеличилась на 8 процентов, причём произошло это как в экономической, так и в социальной сфере. Долги перед работниками здравоохранения и социальных служб всего за один месяц увеличились на 32%, а с начала года – уже в 2,6 раза, то есть на 28 млн гривен. И это в 2020 году, когда из-за пандемии стабильность работы сектора здравоохранения имеет критически важное значение для всего общества", – отметил политик.

Также он отметил ухудшение ситуации в промышленности, на которую пришлось 70% прироста долгов в июле.

"Задолженность перед работниками промышленных предприятий к августу составила уже 2 млрд 525 млн гривен, причём только за июль увеличение составило почти 180 миллионов. И в "лидерах" - снова добывающая промышленность, в том числе шахтёры, долги перед которыми за месяц выросли на 57%. Едва разобравшись со старыми долгами, правительство накапливает новые, чем создаёт очередные очаги социальной напряженности в обществе", - заявил народный депутат.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" в прошлом году сумела добиться погашения задолженности перед шахтёрами. Теперь мы снова будем ставить этот вопрос в повестку дня. И, безусловно, мы поднимем тему обеспечения первоочередного финансирования здравоохранения. Врачи, ежедневно подвергающие себя риску заражения коронавирусом, должны получать реальные деньги, а не абстрактные цифры в ведомостях», – резюмировал Сергей Левочкин.