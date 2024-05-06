Китай підтримує ідею про перемир'я на час Олімпійських ігор у Парижі. Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін під час офіційного візиту до Франції. За його словами, китайський уряд готовий виступити спільно з урядом Франції з ініціативою про припинення вогню та бойових дій на всіх театрах воєнних дій.

На спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном лідер Китаю заявив:

Сьогоднішній світ дуже неспокійний. Як постійний член Ради Безпеки ООН і відповідальна держава Китай має намір разом з Францією з нагоди Олімпійських ігор у Парижі виступити з ініціативою про призупинення вогню та бойових дій на час Ігор.

Макрон подякував Сі Цзіньпіну за підтримку мирної ініціативи і додав, що особливо важливо досягти миру з дотриманням міжнародного права в Україні. Сі Цзіньпін також закликав усі сторони російсько-українського конфлікту відновити діалог та провести міжнародну мирну конференцію, яка б враховувала інтереси і росії, і України.

Нагадаємо, що росія порушила "олімпійське перемир'я" в 2008 році, напавши на Грузію. Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня.