На телеканале "Интер" вышел фильм "Первая", посвященный Людмиле Кучме (видео) [ Редактировать ]
На телеканале "Интер" вышла документальная лента "ПЕРВАЯ" о Людмиле Николаевне Кучме - супруге бывшего президента Украины Леонида Кучмы.
За десятилетие президентства Кучмы из мирового аутсайдера Украина превратилась в рекордсмена Европы по темпам роста производства. Пока муж занимался политикой и экономикой, супруга президента Людмила Кучма взяла на себя социальную сферу.
При ней в Украине по-настоящему появляется институт "первой леди". Она поддерживает мужа, сопровождает его в международных командировках. А дома, без внимания СМИ и камер, начинает долгую и тяжелую работу по построению принципиально новой гуманитарной политики государства.
Помогать детям было личным желанием и инициативой Людмилы Кучмы. За несколько лет первой леди удалось полностью изменить представление украинцев о благотворительности. Благодаря ее содействию в стране появляются благотворительные фонды "Украина - детям" и "Надежды и добра".
С их помощью в начале 2000-х годов по всей стране открылись сотни детских домом семейного типа. Для тысяч брошенных детей, которые жили в ужасных условиях в интернатах это означало мечту о настоящей семье.
Помимо помощи детским домам, Людмила Кучма взялась опекать "Охматдет" - главную детскую больницу страны. В 97-м году она еще не получила статус республиканской, а само ее существование оказалось под угрозой. Использовав статус первой леди Людмила Кучма фактически спасла "Охматдет."
Благодаря супруге президента государство начало активную поддержку спортсменов-паралимпийцев и талантливой молодежи. В фильме телеканала "Интер" "ПЕРВАЯ" десятки людей, жизнь которых кардинально изменилась благодаря вмешательству Людмилу Кучмы, делятся о ней своими воспоминаниями.
Но за всеми личными историями есть одна, которая стала нашей общей. Личная инициатива Людмилы Кучмы помогла превратить Благотворительность в новую норму общества. И сейчас добрые дела объединяют украинцев из самых разных и отдаленных уголков страны.
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