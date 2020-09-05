В результате взрыва в мечети, в районе Нараянгандж, недалеко от столицы Дакки, число погибших возросло до 17 человек, еще 37 находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил телеканал Аljazeera.

По данным СМИ, среди погибших – семилетний мальчик, который умер в больнице. По данным телеканала, число жертв инцидента еще больше увеличится, поскольку не менее 37 человек находятся в критическом состоянии с ожогами до 90% поверхности тел.

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По предварительной информации, газ, скопившийся в мечети после утечки из трубопровода, вероятно, и вызвал взрыв.

По данным спасателей, после взрыва десятки человек были доставлены в государственную специализированную ожоговую и хирургическую больницу Дакки, большинство из них с тяжелыми ожогами.

Ранее, в центре Тбилиси прогремел взрыв возле здания филармонии.

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