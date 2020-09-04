В центре Тбилиси прогремел взрыв [ Редактировать ]
В пятницу, 4 сентября, в Грузии, в центре Тбилиси, прогремел взрыв возле здания филармонии. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
В результате взрыва есть пострадавшие, но их количество пока уточняется.
На месте работают спасатели и полиция. Другие подробности происшествия пока неизвестны.
Ранее мы писали о том, что на известном авторынке в Харькове прогремел взрыв.
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