В пятницу, 4 сентября, в Грузии, в центре Тбилиси, прогремел взрыв возле здания филармонии. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

В результате взрыва есть пострадавшие, но их количество пока уточняется.

На месте работают спасатели и полиция. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Ранее мы писали о том, что на известном авторынке в Харькове прогремел взрыв.