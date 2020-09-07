"Украина своих не оставляет": Зеленский напомнил о годовщине освобождения пленных [ Редактировать ]
В понедельник, 7 сентября, президент Украины Владимир Зеленский вспомнил, как ровно год назад на родную землю вернулись украинские пленные моряки и политзаключенные.
"Прошел год, но я помню почти каждое мгновение того дня. Глаза родителей, жен и детей. Поминутный взгляд на часы. Учащенное сердцебиение. И наконец момент, когда желаемый самолет появился на горизонте. А дальше - улыбки, рукопожатия, объятия, слезы. Дочь бежит к отцу на руки. Мама целует и обнимает сына...
Год назад наши пленные моряки и политзаключенные вернулись домой. Мы боролись за них всей страной... Но, несмотря на слезы, тогда мы все почувствовали себя невероятно сильными. Ведь только сильная страна борется за каждого своего гражданина и возвращает его домой. Без всяких "но".
Так было год назад. Так было во время следующих обменов, возвратов и эвакуации. Так было, так есть и так будет всегда. Потому что Украина своих не оставляет!", - заявил глава государства.
Ранее Зеленский отреагировал на российские санкции в отношении украинских политиков.
по теме
Зеленский поручил разработать законопроекты по развитию IT
Документы должны быть вынесены на рассмотрение Верховной Рады в трехмесячный срок
Медиков заставляют скрывать COVID-19: Зеленский поручил разобраться в ситуации
Глава государства поручил Министерству здравоохранения разобраться с этой ситуацией
Зеленский поздравил украинцев с 1 сентября
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем знаний
"Допустившие сдачу Крыма должны понести ответственность" - Зеленский
По его словам, для него деокупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса
Зеленский анонсировал создание национального научного центра
Центр будет заниматься, в частности, разработкой вакцин