В понедельник, 7 сентября, президент Украины Владимир Зеленский вспомнил, как ровно год назад на родную землю вернулись украинские пленные моряки и политзаключенные.

"Прошел год, но я помню почти каждое мгновение того дня. Глаза родителей, жен и детей. Поминутный взгляд на часы. Учащенное сердцебиение. И наконец момент, когда желаемый самолет появился на горизонте. А дальше - улыбки, рукопожатия, объятия, слезы. Дочь бежит к отцу на руки. Мама целует и обнимает сына...

Год назад наши пленные моряки и политзаключенные вернулись домой. Мы боролись за них всей страной... Но, несмотря на слезы, тогда мы все почувствовали себя невероятно сильными. Ведь только сильная страна борется за каждого своего гражданина и возвращает его домой. Без всяких "но".

Так было год назад. Так было во время следующих обменов, возвратов и эвакуации. Так было, так есть и так будет всегда. Потому что Украина своих не оставляет!", - заявил глава государства.

Ранее Зеленский отреагировал на российские санкции в отношении украинских политиков.