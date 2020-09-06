Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении превратить Харьков в аналог американской Кремниевой долины.

Об этом глава государства сообщил на своем Telegram-канале.

По его словам, Харьков является студенческой и научной столицей Украины, что и повлияло на такое решение.

Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский поручил разработать законопроекты по развитию IT. Таким образом произойдет повышения их конкурентоспособности на рынке труда.