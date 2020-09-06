Украинская Кремниевая долина: Зеленский сделал заявление [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении превратить Харьков в аналог американской Кремниевой долины.
Об этом глава государства сообщил на своем Telegram-канале.
По его словам, Харьков является студенческой и научной столицей Украины, что и повлияло на такое решение.
Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский поручил разработать законопроекты по развитию IT. Таким образом произойдет повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
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