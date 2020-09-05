"Спекулятивными"и "пропагандистскими" назвали российские санкции против членов ряда украинских парламентских партий в Офисе президента Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Мотивация подобных действий всегда не имеет очевидных логических объяснений и носит скорее ситуативный спекулятивный характер. В пропагандистских целях. Однако сейчас этот "технологический прием" со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий - прежде всего безусловного отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и продолжительного политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют мировое сообщество еще раз пересмотреть форматы отношений с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции.

В Офисе президента Украины полагают, что таким образом Кремль "пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны".

У президента Украины отметили, что украинские политики едины в своем отношении "безусловности территориальной целостности Украины, к высоким стандартам демократии, свободы и прав человека, к незыблемости постулата о стране-оккупанте" и призвали Москву вводить санкции против всех парламентариев, а не выборочно против конкретных политиков.

Если же имеет место очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов у нас (что, естественно, исключать нельзя, учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистским провокациям) и подыграть определенным политическим группам, то, к сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит новые санкции против России за отравление Навального.