Дзидзьо избили и ограбили в Киеве [ Редактировать ]
В воскресенье, 6 сентября, в Шевченковском районе Киева неизвестные обокрали и нанесли телесные повреждения известному украинскому певцу Михаилу Хоме, известному под псевдонимом DZIDZIO.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Стрелецкой.
"По факту открыты уголовные производства по части 1 статьи 185 (Кража) и части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и причастные к нему устанавливаются", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, неизвестные злоумышленники брызнули певцу в глаза из газового баллончика и отобрали личные вещи.
Ранее сообщалось, что Полякова рассказала о сексуальных связях с Dzidzio.
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