Под Одессой бандиты напали на судью [ Редактировать ]
В Одесской области в ночь на 18 августа неизвестные совершили разбойное нападение на судью. Об этом сообщил председатель Белгород-Днестровского горрайонного суда Александр Боярский, пишут "Факты".
Четверо неизвестных били и пытали судью Юлию Шевчук, требуя отдать им деньги и драгоценности.
У женщины сломаны ребра и закрытая черепно-мозговая травма. Она госпитализирована. Полиция открыло уголовное производство.
Было ограбление целью злоумышленников или стало прикрытием истинной причины нападения, предстоит выяснить следствию.
Александр Боярский отмечает, что за последние годы это уже не первое нападение на судей Белгород-Днестровского горрайонного суда.
Ранее сообщалось, что под Ивано-Франковском покушались на судью.
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