В Беларуси 12-летнего мальчика задержали за рисунок на асфальте [ Редактировать ]
В Беларуси правоохранители задержали 12-летнего мальчика, который на асфальте нарисовал краской "3%". Об этом сообщает Оnliner.
12-летний Ярослав рассказал, что был на протесте. Пошел туда сам, без ведома родителей.
"Парня задержали так: подошли четверо омоновцев, усадили в микроавтобус и привезли в Центральное РУВД. У подростка попросили телефон в разблокированном виде. Силовики увидели ролик с митинга и забрали смартфон "на экспертизу", - говорится в сообщении.
По данным Tut.by, Ярослава задержали после того, как он оставил надпись "3%" на асфальте на проспекте Победителей.
"Ничего такого - цифра и два нолика. Он никаких позорных возгласов и карикатур не рисовал", - рассказала мать мальчика.
По ее словам, на ребенка составили протокол. Женщине сказали, что могут быть правовые последствия: постановка на учет по делам несовершеннолетних и сообщение в школу.
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