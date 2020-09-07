В Беларуси 12-летнего мальчика задержали за рисунок на асфальте/ Фото: rupor.info

В Беларуси правоохранители задержали 12-летнего мальчика, который на асфальте нарисовал краской "3%". Об этом сообщает Оnliner.

12-летний Ярослав рассказал, что был на протесте. Пошел туда сам, без ведома родителей.

"Парня задержали так: подошли четверо омоновцев, усадили в микроавтобус и привезли в Центральное РУВД. У подростка попросили телефон в разблокированном виде. Силовики увидели ролик с митинга и забрали смартфон "на экспертизу", - говорится в сообщении.

По данным Tut.by, Ярослава задержали после того, как он оставил надпись "3%" на асфальте на проспекте Победителей.

"Ничего такого - цифра и два нолика. Он никаких позорных возгласов и карикатур не рисовал", - рассказала мать мальчика.

По ее словам, на ребенка составили протокол. Женщине сказали, что могут быть правовые последствия: постановка на учет по делам несовершеннолетних и сообщение в школу.

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