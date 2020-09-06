В Минске, 6 сентября, около 14.00 тысячи белорусов вышли на "Марш единства", к которому народ Беларуси, накануне, призвала Светлана Тихановская в видеообращении. Стоит отметить, что участники Марша приблизились к Дворцу Независимости - резиденции Александра Лукашенко. Об этом сообщает издание Tut.by.

Как сообщают в СМИ, тысячам демонстрантам преградил путь к резиденции кордон омоновцев, перед которым лежит цепь из колючей проволоки, за силовиками видна спецтехника.

Стоит отметить, что протестующие ведут себя мирно, но скандируют "Уходи". Но, где находится сам Лукашенко, неизвестно.

По данным "Интерфакс" в акции протеста принимают участие более 100 тысяч человек.

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Как сообщалила представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова - около 10 участников Марша уже задержаны.

По данным СМИ, силовики у ограждения у Дворца независимости распылили слезоточивый газ. Демонстранты на время отошли от них. Но вскоре снова подошли, скандируют: "Фашисты".

Как мы ранее сообщали, в Минске начались задержания журналистов, которые вместе со стужентами вышли на акцию протеста против арестов студентов.

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