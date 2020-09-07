В Российской Федерации активно готовятся к визиту президента Беларуси Александра Лукашенко. Он приедет в ближайшие дни.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

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Однако, по его словам, это будет не 13 сентября, как ранее писали СМИ.

"В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни, мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и Путин договорились о встрече в Кремле.

Также мы писали о том, что в МВД Беларуси заявили, что не задерживали соратницу Тихановской.