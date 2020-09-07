Лукашенко в ближайшие дни поедет в Россию [ Редактировать ]
В Российской Федерации активно готовятся к визиту президента Беларуси Александра Лукашенко. Он приедет в ближайшие дни.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".
Однако, по его словам, это будет не 13 сентября, как ранее писали СМИ.
"В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни, мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Лукашенко и Путин договорились о встрече в Кремле.
Также мы писали о том, что в МВД Беларуси заявили, что не задерживали соратницу Тихановской.
по теме
Премьер-министр России посетит Минск
Михаил Мишустин поедет в Минск 3 сентября
Лукашенко и Путин договорились о встрече в Кремле
Также российский лидер поздравил Лукашенко с днем рождения
Ангела Меркель закликала Росію не втручатися у внутрішні справи Білорусі
Німецький канцлер застерегла Москву від впливу на події в сусідній країні - а вони розгортаються драматично, протести не вщухають
В Беларуси приземлился самолет ФСБ России - СМИ
Предполагается, что этот самолет предназначен для определенных функций во время визитов первых лиц РФ
Лукашенко привел войска в полную боевую готовность
Он подчеркнул, что военные части готовы к выполнению своих обязательств