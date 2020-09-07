Ретроградный Марс приближается: какие дни самые опасные [ Редактировать ]
Совсем скоро Марс вступит в период ретроградности и грозит людям неприятностями. Астролог Людмила Халанская назвала самые опасные дни этого периода, пишет "Обозреватель".
Так, 10 сентября Марс вступит в ретроградную фазу движения, которая закончится 14 ноября. Этот период категорически не подходит для новых дел и запуска новых проектов.
Если у вас в планах есть важные и ответственные начинания, к ним следует приступать до 10 сентября, а лучше всего - с 6 по 8 число, когда ранее действовавшие негативные аспекты уже потеряют силу, а новые еще не наберут обороты.
Астролог предупреждает, что следующий такой относительно благоприятный период для начала новых дел наступит лишь во второй половине ноября, когда Марс вернется в директную фазу движения.
Ранее мы писали о том, что лунный календарь на сентябрь 2020.
по теме
Гороскоп на 7 сентября: астрологи рассказали, каким будет понедельник
Астрологи рассказали, каким будет понедельник 7 сентября
Астролог назвал знаки Зодиака, которых в сентябре ждет феерический успех
Четыре знака Зодиака ждет невероятный успех в сентябре
Гороскоп на выходные: что уготовлено знакам зодиака на 5-6 сентября
Выходные для многих знаков зодиака станут незабываемыми и будут насыщенны яркими событиями
Гороскоп на 3 сентября для всех знаков зодиака
В четверг, убывающая Луна в знаке зодиака Рыбы
Гороскоп на 2 сентября для всех знаков зодиака
Среда, 2 сентября для некоторых знаков зодиака станет важным днем