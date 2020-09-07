Киберспорт в Украине признали официальным видом спорта. Решение было принято на заседании соответствующей комиссии.

Об сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в Facebook.

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"Для нашей страны это исторический момент. Ведь киберспорт – это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 миллионов человек, среди которых и миллионы украинцев. К тому же в Украине высокая культура киберспорта и сильные игроки. Наши команды регулярно побеждают на различных турнирах по всему миру," – написал он.

Борняков подчеркнул, что эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба.

Ранее мы писали о том, что киевский отель "Днепр" переделают в киберспортивный комплекс.