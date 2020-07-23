Столичную гостиницу "Днепр", которую недавно продали, планируют переделать в киберспортивную арену.

Об этом сообщают новые владельцы отеля.

По информации, победу в аукционе на продажу "Днепра" выиграла команда украинских IT-специалистов, которая соревновалась с российскими олигархами.

Если честно, то хотел дождаться уже сентября и все анонсировать на презентации нашей Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации, но увы. Исходя из текущего информационного фона я чувствую острую необходимость объясниться. Победу в аукционе за отель Днепр одержали не российские олигархи, а украинские айтишники.

Известно, что Александр "ZeroGravity" Кохановский имеет 20-летний опыт работы в индустрии киберспорта. Он является сооснователем украинской мультиигровой киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI).

Ранее мы писали, что в мире появился отель, состоящий из 24-каратного золота. Он открылся во Вьетнаме.