Киевский отель "Днепр" переделают в киберспортивный комплекс [ Редактировать ]
Столичную гостиницу "Днепр", которую недавно продали, планируют переделать в киберспортивную арену.
Об этом сообщают новые владельцы отеля.
По информации, победу в аукционе на продажу "Днепра" выиграла команда украинских IT-специалистов, которая соревновалась с российскими олигархами.
Если честно, то хотел дождаться уже сентября и все анонсировать на презентации нашей Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации, но увы. Исходя из текущего информационного фона я чувствую острую необходимость объясниться. Победу в аукционе за отель Днепр одержали не российские олигархи, а украинские айтишники.
Известно, что Александр "ZeroGravity" Кохановский имеет 20-летний опыт работы в индустрии киберспорта. Он является сооснователем украинской мультиигровой киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI).
Ранее мы писали, что в мире появился отель, состоящий из 24-каратного золота. Он открылся во Вьетнаме.
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