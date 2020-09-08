За месяц количество госпитализированных с коронавирусом украинцев увеличилось более чем в два раза.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, Украина приближается к 8 тысячам госпитализированных, при этом в средине июля их было 3,5 тысячи.

У нас коронавирусная болезнь не сбавляет обороты, наоборот - мы видим, что постоянно растет число госпитализированных людей. Мы приближаемся к 8 тысячам людей, находящихся сейчас на госпитализации. По сравнению с июлем, это количество возросло более чем в два раза. В середине июля - их было 3,5 тысячи.

Отмечается, что Минздрав усиливает мощности медицинской системы с точки зрения предоставления помощи больным коронавирусом.

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