Коронавирус "приумножил" госпитализацию в Украине [ Редактировать ]
За месяц количество госпитализированных с коронавирусом украинцев увеличилось более чем в два раза.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, Украина приближается к 8 тысячам госпитализированных, при этом в средине июля их было 3,5 тысячи.
У нас коронавирусная болезнь не сбавляет обороты, наоборот - мы видим, что постоянно растет число госпитализированных людей. Мы приближаемся к 8 тысячам людей, находящихся сейчас на госпитализации. По сравнению с июлем, это количество возросло более чем в два раза. В середине июля - их было 3,5 тысячи.
Отмечается, что Минздрав усиливает мощности медицинской системы с точки зрения предоставления помощи больным коронавирусом.
Читайте также, за сутки на территории Украины зафиксировали 2411 случаев коронавирусной инфекции. Теперь в стране - 140 479 заболевших.
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