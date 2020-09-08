Во вторник, 8 сентября, стало известно, что в Украине за сутки коронавирусом заразились 2 411 человек. Так, теперь всего 140 479 заболевших. Об этом свидетельствует новая сводка от МОЗ.

За сутки от болезни скончались 57 человек. Общее число умерших за все время пандемии в Украине достигло 2 934 человека.

Выздоровели за сутки 940 человек, а всего за время пандемии 63 546 человек.

Ранее сообщалось, что Минздрав будет проверять "коронавирусные" больницы.

Также мы писали о том, что в Украине наблюдается негативная динамика коронавируса.