Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
Во вторник, 8 сентября, стало известно, что в Украине за сутки коронавирусом заразились 2 411 человек. Так, теперь всего 140 479 заболевших. Об этом свидетельствует новая сводка от МОЗ.
За сутки от болезни скончались 57 человек. Общее число умерших за все время пандемии в Украине достигло 2 934 человека.
Выздоровели за сутки 940 человек, а всего за время пандемии 63 546 человек.
Ранее сообщалось, что Минздрав будет проверять "коронавирусные" больницы.
Также мы писали о том, что в Украине наблюдается негативная динамика коронавируса.
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