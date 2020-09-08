Международная комиссия по микробиологическим спецификациям для пищевых продуктов (ICMSF) изучила доказательства того, что коронавирус может передаваться через пищу или через загрязненную упаковку. Эксперты сошлись во мнении, что это маловероятно, пишет CNN.

В ICMSF считают, что вряд ли попадание возбудителя SARS-CoV-2 в желудок приведет к болезни, так как этому нет никаких документальных доказательств. В теории это возможно, впрочем, пока о таких случаях не сообщалось.

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"На сегодняшний день не было никаких доказательств того, что пищевые продукты, упаковка пищевых продуктов или обращение с ними являются источником или важным путем передачи SARS-CoV-2, что приводит к COVID-19", – говорится в сообщении.

Самих сообщений о наличии вируса на пищевых продуктах, ингредиентах и упаковочных материалах было немного. Однако эксперты отмечают, что надлежащую гигиену соблюдать стоит. Просто часто предприятия акцентируют свое внимание на этом, забывая о надлежащей защите своих работников от заражения коронавирусом.

"Основное внимание для предприятий пищевой промышленности должно быть направлено на защиту работников пищевой промышленности, потребителей и спонсоров ресторанов от заражения вирусом SARS-CoV-2 от человека к человеку", – подчеркнули эксперты.

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