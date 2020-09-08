Робот-хирург начнет чипировать добровольцев (фото) [ Редактировать ]
Инженеры из компании Илона Маска Neuralink презентовали робота-хирурга, который будет имплантировать в человеческий организм нейро-чипы.
Об этом сообщает Business Maker.
Так, устройство выполнено в белом цвете, только его подвижные части имеют черный цвет. Аппарат умеет двигаться по пяти осям. Его снабдили камерами и датчиками.
Отмечается, что высота робота-хирурга – примерно два метра. В его основании находится ультра-мощный компьютер, который будет управлять им.
Фото: Buisness Maker
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