Инженеры из компании Илона Маска Neuralink презентовали робота-хирурга, который будет имплантировать в человеческий организм нейро-чипы.

Об этом сообщает Business Maker.

Так, устройство выполнено в белом цвете, только его подвижные части имеют черный цвет. Аппарат умеет двигаться по пяти осям. Его снабдили камерами и датчиками.

Отмечается, что высота робота-хирурга – примерно два метра. В его основании находится ультра-мощный компьютер, который будет управлять им.

Фото: Buisness Maker

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