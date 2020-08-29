Илон Маск сделал громкое заявление об удачном заверешнии эксперимента по внедрении чипа в мозг. Стартап-компания Neuralink Маска успешно имплантировала в мозг двух свиней, а затем извлекла без вреда для животных беспроводной компьютерный чип. Об этом Маск рассказал во время онлайн пресс-конференции, проходившей в штаб-квартире Neuralink в Сан-Франциско (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он отметил, что системы за последний год были значительно упрощены так, что теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации.

За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки

Илон Маск также показал свинью, в мозг которой уже вживлен имплант 8 мм в диаметре и отметил, что этот чип - как фитнес-трекер, тольео в черепе.

Это как фитнес-трекер у вас в черепе с маленькими проводами. Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает

Напомним, ранее Илон Маск молниеносно потерял миллиардное состояние.

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