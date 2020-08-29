"Вживление чипа в мозг": Маск сделал шокирующее заявление (видео) [ Редактировать ]
Илон Маск сделал громкое заявление об удачном заверешнии эксперимента по внедрении чипа в мозг. Стартап-компания Neuralink Маска успешно имплантировала в мозг двух свиней, а затем извлекла без вреда для животных беспроводной компьютерный чип. Об этом Маск рассказал во время онлайн пресс-конференции, проходившей в штаб-квартире Neuralink в Сан-Франциско (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Он отметил, что системы за последний год были значительно упрощены так, что теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации.
За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки
Илон Маск также показал свинью, в мозг которой уже вживлен имплант 8 мм в диаметре и отметил, что этот чип - как фитнес-трекер, тольео в черепе.
Это как фитнес-трекер у вас в черепе с маленькими проводами. Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает
Напомним, ранее Илон Маск молниеносно потерял миллиардное состояние.
Читайте также, Илон Маск сделал заявление по поводу пирамид.
по теме
У США запроваджують новітні експрес-тести на COVID-19
Медики називають нові експрес-тести "коронавірусною революцією", адже вини дають результат вже за 15 хвилин
Создан компьютерный шрифт, который не позволяет ругаться матом
Шрифт The Polite Type заставляет всех быть вежливыми
В США разработали "вечную" атомную батарейку
Срок службы батарейки - 28 тыс. лет
Ізраїльські вчені створили 40-секундний тест на коронавірус
Для проходження тестування пацієнт має прополоскати рот фізіологічним розчином та сплюнути у флакон
В Токио появились прозрачные общественные туалеты
Помимо своей основной функции, высокотехнологичные туалеты работают еще и как фонари