В Украине подтвердили более 2,5 тысяч новых случаев COVID-19 [ Редактировать ]
Фото: коронавирус / Фокус
В Украине за сутки зафиксированы 2551 заболевших коронавирусом. Всего 143 030 заболевших. Об этом свидетельствует официальная сводка МОЗ.
За сутки от вируса скончались 45 человек. Общее число умерших во время пандемии в Украине - 2 979.
Отметим, что больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Тернопольской области.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области зафиксировали антирекорд по новым зараженным COVID-19.
по теме
Prev Next
09 сентября 2020 09:22
МОЗ не исключает режим "красной зоны" для всей Украины
Это возможно в случае ухудшения эпидемической ситуации
09 сентября 2020 07:45
В Черниговской области зафиксировали антирекорд по новым зараженным COVID-19
Всего обнаружили 112 новых случаев
08 сентября 2020 22:08
В Высшем совете правосудия обнаружили COVID-19
Как отмечается, заболевший сейчас на самоизоляции
07 сентября 2020 11:00
Кабмин определил механизм доплат медикам
Медики смогут получить выплаты уже до конца сентября
07 сентября 2020 09:00
В Украине подтвердили 2174 случаев заражения COVID-19 за сутки
По сравнению с 6 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на 2 174