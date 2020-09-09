В Украине за сутки зафиксированы 2551 заболевших коронавирусом. Всего 143 030 заболевших. Об этом свидетельствует официальная сводка МОЗ.

За сутки от вируса скончались 45 человек. Общее число умерших во время пандемии в Украине - 2 979.

Отметим, что больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Тернопольской области.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области зафиксировали антирекорд по новым зараженным COVID-19.