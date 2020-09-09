За прошедшие сутки зарегистрировано рекордное количество инфицированных коронавирусом в Черниговской области. Всего обнаружили 112 новых случаев. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook.

Так, 21 новый случай обнаружен в Борзнянском и столько же в Носовском районах, 18 - в Бобровицком, 14 - в Чернигове, по 8 случаев в Нежине и в Прилуцком районе, по 4 случая в Ичнянском, Нежинском и Сновском районах, три случая в Коропском районе , два - в Сребнянском, по одному - в Прилуках, Козелецком, Менском, Новгород-Северском и Рипкинском районах.

Всего с начала эпидемии на Черниговщине 2484 случаев инфицирования коронавирусом, из них 40 летальных случаев и 9 умерших с сопутствующим диагнозом COVID-19.

Читайте также, за сутки на территории Украины зафиксировали 2411 случаев коронавирусной инфекции. Теперь в стране - 140 479 заболевших.