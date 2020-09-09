На пляже Гринмаунт в австралийском городе Голд-Коуст акула напала на серфера. Как сообщает Daily Mail, 46-летний агент по продаже недвижимости Ник Слейтер занимался серфингом на огороженном сетями и считавшимся безопасным для купания пляже, когда его схватила за ногу большая белая акула.

Хищницу спугнули другие серфингисты, которые находились буквально в нескольких метрах, и она бросила свою добычу. Мужчину вытащили на берег, где его уже ждала бригада скорой помощи.

На переполненном пляже поднялась паника, люди в спешке покинули воду. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось из-за страшных ран и кровопотери.

Ужасное нападение белой акулы на человека засняли камеры береговой охраны.

Власти закрыли для купания огромный участок океанского побережья на восточном побережье Зеленого континента. Поиски акулы-людоеда ведутся на воде и с воздуха, спасатели патрулируют побережье на гидроциклах.

Это первое нападение акулы на человека в городе Голд-Коуст с 2012 года, когда на одном из пляжей был ранен 20-летний серфер. Вместе с тем это первое убийство хищником человека в крупнейшем туристическом центре Австралии с 1958 года.

Ранее сообщалось, что во Флориде полицейский выхватил мальчика прямо из-под носа у акулы. Происшествие, от которого стынет кровь в жилах, попало на видео.