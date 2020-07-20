У берегов австралийского города Стэнли акула внезапно набросилась на лодку, в которой находились отец и его маленький сын.

Об этом сообщает CNN.

По информации, животное ударило судно после чего 10-летний ребенок упал в воду. Его отец тут же прыгнул за ним и смог отбить ребенка.

Отмечается, что сразу после нападения акула сбежала, а ребенок получил ранения головы. Мальчика спасло только то, что на нем был одет спасательный жилет, что не позволило ребенку скрыться под водой.

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