В четверг, 16 июля, полицейский Эдриан Косицки (Adrian Kosicki) в свой выходной день гулял вместе с женой по набережной в городке Коко-Бич, штат Флорида. Он заметил акулу, которая приближалась к маленькому мальчику, плававшему на доске недалеко от берега. Не раздумывая, коп прыгнул в воду и вытащил ребенка на берег буквально из-под носа у акулы.

Видео, которое успели заснять свидетели, разместили на официальной странице Департамента полиции и пожарной охраны города Коко-Бич в соцсети Facebook.

Мы, конечно, не морские биологи, обученные различать различные виды акул, их предпочтения в питании и агрессивность. Мы просто делаем то, что делаем лучше всего - защищаем людей от вреда. Благодаря Эдриану мы так и не узнали, каковы были намерения акулы, а у мальчика теперь есть отличная история, которую он будет рассказывать другим.

Отметим, что ежегодно во Флориде происходят десятки нападений акул. Чаще всего хищники атакуют с июля по октябрь, когда вода теплая и люди купаются.

Ранее сообщалось, что у берегов Австралии акула напала на лодку, в которой находились отец и его маленький сын.