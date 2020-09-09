Каникулы у школьников и студентов: в МОН назвали даты [ Редактировать ]
Министерство образования и науки Украины определило даты каникул у школьников и студентов в 2020/2021 году. Об этом говорится в сообщении на сайте МОН.
Даты каникул:
- осенние каникулы: 26 октября - 1 ноября
- зимние каникулы: 25 декабря - 10 января
- весенние каникулы: 22 - 28 марта
- летние каникулы: 1 июня - 31 августа.
Также школьники и студенты будут иметь ряд дополнительных выходных, которые совпадают с государственными праздниками.
Ранее сообщалось, что осенью школьников ждут дополнительные каникулы.
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