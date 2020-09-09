Квіти, маски, антисептики: як працюватимуть школи в умовах пандемії.

Чи складе Україна іспит на безпечне навчання, чи готові вчителі до уроків в умовах пандемії і що роблять діти в містах, де перше вересня Днем знань так і не стало?