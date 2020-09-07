В Ивано-Франковске откроют школы и детские сады, несмотря на то, что город находится в "красной" карантинной зоне.

Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив.

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"С понедельника следующей недели детские сады и школы в городе Ивано-Франковск откроются в любом случае ... Со следующего понедельника, несмотря на решение Киева, наши дети пойдут в детские сады и школы, потому что они имеют право на полноценную учебу", - сказал городской глава.

Ранее сообщалось, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

Также мы писали о том, что в Киеве четыре детсада закрыли на карантин.